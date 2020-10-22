Игорь Васюник: Брат, когда работал в Администрации Президента, блокировал решение о назначении меня первым замглавы правления "Нафтогазу"

Васюник: Для меня старший брат многое значит. Были такие времена, когда я ходил в его спортивном костюме, потому что своего не было Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший вице-премьер Украины Иван Васюник блокировал решение о назначении своего младшего брата Игоря Васюника на пост замглавы правления НАК "Нафтогаз України", когда был заместителем главы Секретариата президента. Об этом Игорь Васюник рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Иван для меня такой моральный авторитет, чтобы вы поняли. Да, это человек, который прошел с очень большой честью и достойно свой жизненный путь. И когда он был в Администрации Президента (при президенте Викторе Ющенко орган назывался Секретариатом президента. – "ГОРДОН"), было представление меня на первого заместителя председателя НАК "Нафтогазу". Никто не поверит: он блокировал это решение. Он боялся знаете чего? Он боялся, чтобы Игорь, который имеет более бизнесовую жилку, который является более решительным в принятии любого решения, – чтобы он в какой-то мере в большой, коррумпированной машине не запятнал фамилию Васюник", – сказал Васюник.

Он отметил, что дружит со старшим братом.

"Недавно, когда Ивану было 60 лет... Был, между прочим, президент Ющенко и так далее. У меня слезы на глазах появились, когда он сказал, что "я очень переживал, когда мой брат шел во власть, но я рад, что он достойно прошел этот путь и в государственных компаниях, и в большой политике. Поэтому для меня старший брат многое значит. Потому что были такие времена, когда я ходил в его спортивном костюме, потому что своего не было", – добавил экс-нардеп.

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Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. В 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини) и VIII созыва (от "Народного фронта").

В 2015 году Васюник участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

У Васюника два старших брата: Евгений и Иван. Иван в 2007–2010 годах был вице-премьер-министром Украины, Евгений руководил крупной фармацевтической кампанией, но после того, как перенес инсульт, перестал заниматься бизнесом, рассказал Игорь Васюник.

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