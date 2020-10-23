Игорь Васюник: Однажды, получив серьезные угрозы, обратился в СБУ. Но ни разу бандитам не платил и не собирался платить

Васюник: Я не могу отдавать ни гривны, когда ты тяжело над этой гривной работаешь. Это для меня было унизительно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в 90-е ничего не платил бандитам, даже в случае серьезных угроз.

"Никому не платил, попадал в различные ситуации, откровенно говорю. Однажды, получив серьезные угрозы, обратился в Службу безопасности Украины. Но ни разу бандитам не платил и не собирался платить. Это была моя принципиальная позиция. Я не могу отдавать ни гривны, когда ты тяжело над этой гривной работаешь. Это для меня было унизительно", – сказал он.

Васюник отметил, что в 90-е вел разные виды бизнеса, который на 70–80% был сосредоточен во Львове.

"Я многих знал, в том числе и из тех крутых, и так далее. Одному я однажды чуть не бросил свой автомобиль, стоявший на станции технического обслуживания. Я обслуживаю свою "восьмерку", приезжает помидор и говорит: "Всех прочь". Мне: "Ты снимай, мой автомобиль надо ремонтировать". Я говорю: "Ни фига, так не будет". – "Ну ничего, мы с тобой поговорим". Поговорили", – заявил экс-нардеп.

Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука. Читайте полную версию интервью

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность – планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини") и VIII созыва (от "Народного фронта").

В 2015 году Васюник участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

ВИДЕО