ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Игорь Васюник: после шестого класса я старался уже зарабатывать деньги

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-нардеп и кандидат в мэры Львова Игорь Васюник рассказал, что в восьмом классе создал кооператив в своем селе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Васюник: Бизнесом я занимался с самого раннего детства
Васюник: Бизнесом я занимался с самого раннего детства
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-нардеп и кандидат в мэры Львова Игорь Васюник рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что начал зарабатывать деньги в школьном возрасте. 

"Я сидел тихо и ничего, наверное, не делал только до шестого класса. А после шестого класса я старался уже зарабатывать деньги. То ездил "на поляки", где-то чем-то торговал – какими-то джинсами, часами "Ситизен", то жвачками, то еще чем-то. А уже в девятом классе я создал в своем родном селе кооператив "Вишиванка". Я собрал женщин, которые еще умели вышивать гладью, и передавал одному профессору из Америки эти рушники", – сказал он.

Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука. Читайте полную версию интервью

По словам Васюника, он зарабатывал $10–12 с рушника. Экс-нардеп отметил, что предпринимательству его не учили. 

"Это просто заложено почему-то. Честно говоря, я хотел достичь чего-то в жизни, я понимал, что если ты будешь сидеть на месте и ничего не делать, ты ничего не добьешься. Поэтому я был очень активным и действительно никогда не боялся, с самого детства, брать на себя ответственность, брался за дело, доводил его до конца, каким бы это дело ни было", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность – планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини") и VIII созыва (от "Народного фронта"). 

В 2015 году Васюник участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

Теги: бизнес, депутаты, вышиванка, деньги, предприниматели, предприниматель, жвачка, Игорь Васюник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Димопулос назвала свои правила женской дружбы
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 
 
 
Популярно в Бульваре
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
Беременная девушка "танцующего миллионера" Вакки снялась обнаженной
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS