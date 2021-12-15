"Интересным опытом было час сидеть напротив Кивы". Комитет ВР не поддержал предложение лишить журналиста Мокрика аккредитации

Мокрик: Моя позиция была максимально проста: есть положение об аккредитации журналистов в Верховной Раде Фото: Danylo Mokryk / Facebook

"Моя позиция была максимально проста: есть положение об аккредитации журналистов в Верховной Раде, и там есть пункт 20, где перечислены основания для лишения аккредитации. Вот они все: "...в случае неоднократного или грубого нарушения лицом порядка и процедуры работы Верховной Рады Украины, порядка допуска к помещениям Верховной Рады Украины, условий и общего режима работы парламента, установленного в Верховной Раде Украины порядка доступа к информации и документам и техническим средствам". Точка. Если такие нарушения не зафиксированы, лишать аккредитации нет оснований", – подчеркнул Мокрик.

По его словам, несмотря на это, глава комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк все равно предлагали лишить его аккредитации.

"Однако комитет в целом (пока) такое предложение не поддержал. Отдельно интересным опытом было час сидеть напротив Ильи Кивы", – написал журналист.