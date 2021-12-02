"Жду публичных извинений". Кива опроверг расследование Bihus.info о найденных у него килограммах золота и сотнях тысяч долларов

"Псевдоизданием Bihus.info были взяты фотографии с сайта Государственного бюро расследований, которое раньше проводило обыски в каком-то конвертационном центре, и представлены так, будто эти обыски проводились в помещении, где я находился. Bihus.info системно в течение двух последних лет дискредитирует меня как политика. И это стало точкой невозвращения", – сказал Кива.
Нардеп заявил, что будет судиться с журналистами.
"Мы подготовили иск в суд, будем требовать финансовую компенсацию. Мы разденем этих проходимцев, потому что для них самое главное – деньги. Мы заставим отвечать перед законом каждого", – подчеркнул он.
Также Кива сказал, что ожидает публичных извинений от СМИ, распространивших информацию по расследованию Bihus.info.
15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
Из-за этого видео было открыто уголовное производство, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не уточнив, по какой статье.
16 ноября Государственное бюро расследований подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом.
Как сообщается в расследовании журналистов Bihus.info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м², который не упоминается в его декларации. По данным журналистов, в марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.
2 декабря руководитель проекта Bihus.іnfo Денис Бигус сообщил, что видео расследования об обысках якобы в доме Кивы было удалено – из-за фотографии по другому делу.
В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.
Кива – уроженец Полтавы, в свое время был советником на тот момент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В 2014 году состоял в "Правом секторе", в 2017 году объявил, что стал главой Социалистической партии Украины.
На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года был избран народным депутатом (№34 в списке ОПЗЖ).