"Жду публичных извинений". Кива опроверг расследование Bihus.info о найденных у него килограммах золота и сотнях тысяч долларов

Народный депутат заявил, что будет судиться с журналистами Фото: Илья Кива / Facebook

"Псевдоизданием Bihus.info были взяты фотографии с сайта Государственного бюро расследований, которое раньше проводило обыски в каком-то конвертационном центре, и представлены так, будто эти обыски проводились в помещении, где я находился. Bihus.info системно в течение двух последних лет дискредитирует меня как политика. И это стало точкой невозвращения", – сказал Кива.

Нардеп заявил, что будет судиться с журналистами.

"Мы подготовили иск в суд, будем требовать финансовую компенсацию. Мы разденем этих проходимцев, потому что для них самое главное – деньги. Мы заставим отвечать перед законом каждого", – подчеркнул он.

Также Кива сказал, что ожидает публичных извинений от СМИ, распространивших информацию по расследованию Bihus.info.