Интервью Гордона с Гетьманом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с днепровским бизнесменом, кандидатом в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадимом Гетьманом выйдет сегодня в 20.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выйдет интервью с днепровским бизнесменом, кандидатом в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадимом Гетьманом.

Как сообщил журналист изданию "ГОРДОН", программу записали 17 октября. Ее трансляция начнется в 20.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Гетьман говорил об угрозе "русского мира" в Днепре и о том, почему донбасской элите не удалось отстоять регион в 2014 году, о бизнесменах Игоре Коломойском и Геннадии Корбане, о мэре Днепра Борисе Филатове, ситуации с коронавирусом в городе и карантине, об агентах влияния в органах государственной власти, проблемах президента Украины Владимира Зеленского и перспективах IT-отрасли.

"Я пришел на День города [12 сентября 2020 года], посмотрел, что происходит на набережной, – и не пошел туда. Я понимал, что будет происходить. Я знал, что празднования на День города [запланировали], потому что скоро выборы... В день у нас было 20–30 человек [с подтвержденным коронавирусом]. Я не придумываю, это официальные данные, их можно проверить. Спустя две недели после Дня города – 200–300. Как это связать? Это потому, что по стране что-то происходит или вдруг у нас что-то случилось? Почему мы перешли в "оранжевую" зону? Я бы праздник не организовывал", – сказал Гетьман.

Гетьман родился в 1973 году в Днепре, имеет три высших образования. Занимается бизнесом, является основателем ООО "Лунапс", которое предоставляет услуги в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

В 2010–2015 годах избирался депутатом Днепровского горсовета. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, опять баллотируется в Днепровский горсовет, возглавляет список партии "За майбутнє".