Местные выборы 2020: конкуренцию мэру Днепра Филатову составят 16 человек

Днепровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность городского головы Днепра на местных выборах. Об этом в ответ на запрос "Українських новин" сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.
Полный список зарегистрированных кандидатов:
- Борис Филатов ("Пропозиція") – действующий городской голова;
- Загид Краснов ("Гражданская сила") – действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель;
- Татьяна Рычкова ("Европейская солидарность") – волонтер, бывший депутат Верховной Рады Украины;
- Мгер Куюмчян ("Батьківщина") – заместитель председателя Днепропетровского областного совета;
- Сергей Рыженко ("Слуга народа") – главврач областной клинической больницы имени Мечникова;
- Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") — экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации;
- Павел Атаманчук (политическая партия "Дело") – предприниматель;
- Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – руководитель днепровской;городской организации ОПЗЖ, действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель;
- Виталий Жеганский ("Голос") – руководитель днепропетровской областной организации партии "Голос", руководитель "Украинского центра социального Партнерства";
- Олег Василенко (ВО "Свобода") – предприниматель;
- Артем Романюков ("Демальянс") – активист, общественный деятель;
- Дмитрий Семеренко ("Команда Днепра") – предприниматель;
- Татьяна Лампика (Партия зеленых Украины) – экоактивистка, председатель местного отделения Партии зеленых;
- Игорь Майденко ("Национальный корпус") – заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы, основатель общественной организации (ОО) "Медицинский Корпус";
- Елена Сергеева (самовыдвиженец) – предприниматель;
- Михаил Королев (самовыдвиженец) – предприниматель;
- Евгений Богиня (самовыдвиженец) – безработный.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.