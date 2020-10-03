Местные выборы 2020: конкуренцию мэру Днепра Филатову составят 16 человек

В Днепре на должность городского головы Днепровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов, отказов в регистрации не было.

В Днепре на кресло мэра претендуют 17 человек Фото: depositphotos.com

Днепровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность городского головы Днепра на местных выборах. Об этом в ответ на запрос "Українських новин" сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.

Полный список зарегистрированных кандидатов:

Борис Филатов ("Пропозиція") – действующий городской голова; Загид Краснов ("Гражданская сила") – действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель; Татьяна Рычкова ("Европейская солидарность") – волонтер, бывший депутат Верховной Рады Украины; Мгер Куюмчян ("Батьківщина") – заместитель председателя Днепропетровского областного совета; Сергей Рыженко ("Слуга народа") – главврач областной клинической больницы имени Мечникова; Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") — экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации; Павел Атаманчук (политическая партия "Дело") – предприниматель; Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – руководитель днепровской;городской организации ОПЗЖ, действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель; Виталий Жеганский ("Голос") – руководитель днепропетровской областной организации партии "Голос", руководитель "Украинского центра социального Партнерства"; Олег Василенко (ВО "Свобода") – предприниматель; Артем Романюков ("Демальянс") – активист, общественный деятель; Дмитрий Семеренко ("Команда Днепра") – предприниматель; Татьяна Лампика (Партия зеленых Украины) – экоактивистка, председатель местного отделения Партии зеленых; Игорь Майденко ("Национальный корпус") – заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы, основатель общественной организации (ОО) "Медицинский Корпус"; Елена Сергеева (самовыдвиженец) – предприниматель; Михаил Королев (самовыдвиженец) – предприниматель; Евгений Богиня (самовыдвиженец) – безработный.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.