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ПОЛИТИКА

Интервью Гордона с Кличко. Где и когда смотреть

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Кличко рассказал Гордону о своих политических амбициях
Кличко рассказал Гордону о своих политических амбициях
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с мэром Киева Виталием Кличко.

Во время интервью Кличко рассказал о своих встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, о том, кто является инициатором обысков в киевских структурах власти, как он будет защищаться, если должности мэра Киева и главы КГГА разделят, почему не баллотировался в президенты в 2014-м и 2019 году и есть ли у него президентские амбиции, о своем конфликте с беглым президентом Виктором Януковичем во время Революции достоинства, а также о том, готов ли он к политическому союзу с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, собирается ли разводиться с супругой, какой "титул" в семье отобрал у него младший сын, о самом ярком детском впечатлении и лучшем боксере мира.

"Если честно, [до боя британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика] я очень волновался. И говорю искренне: у Саши были шансы, но эти шансы были до боя невелики. Я могу сказать как эксперт. Джошуа больше Усика, фактурнее, ударнее… Боксер есть панчер, а есть техник. Саша – техник. Уникальный для своего веса технарь, который передвигается на ногах, который имеет прекрасные глаза, реакцию, но он не обладает сильным ударом, не панчер. Панчер – это тот, кто может одним ударом решить исход поединка. Саша все свои нокауты проводил серией ударов, когда уже противник не мог встать. Джошуа – панчер с сильным одиночным ударом, достаточно хорошей техникой. Саша – не прирожденный тяжеловес. Джошуа – прирожденный тяжеловес. У Саши были шансы выиграть этот бой по очкам. Эти шансы были достаточно небольшими, и букмекерские ставки об этом говорили. Но он все сделал, чтобы грамотно навязать свою тактику проведения боя... Я очень радовался [его победе]. Так же, как своей победе или победе Владимира", – сказал Кличко. 

Трансляция интервью начнется в 18.00. 

Кличко родился в 1971 году в Кыргызстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину. 

С детства занимался кикбоксингом, шесть раз становился чемпионом мира в этом виде, затем перешел в бокс.

В 1995-м окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт, позже – аспирантуру Национального университета физкультуры и спорта Украины и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Методика определения качеств боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора".

Впервые на профессиональном боксерском ринге выступил в 1996-м. Всего Кличко провел 47 боев, в которых одержал 45 побед, 41 из них – нокаутом. Поражений на профессиональном ринге у Кличко было только два: от Криса Берда (2000) и Леннокса Льюиса (2003). За всю профессиональную карьеру украинцев ни разу не был ни в нокдауне, ни в нокауте. Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко –первый член Международного зала боксерской славы из Украины

С 2006 года занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2006–2012 годах был депутатом Киевсовета, в 20122014 годах – народным депутатом Украины. Активно участвовал в протестах в Украине в 2013–2014 годах, был одним из лидеров Евромайдана. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор. 

Виталий Кличко – старший брат бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины. 

Жена Кличко Наталья Кличко живет в Германии. У них трое детей: двое сыновей и дочь.

Теги: Виктор Янукович, Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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