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Интервью Бацман с Илларионовым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым выйдет сегодня в 18.00.

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Бацман записала интервью с Илларионовым 27 октября
Бацман записала интервью с Илларионовым 27 октября
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. 

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью записали 27 октября. Оно продолжалось почти два часа.

Во время беседы Илларионов говорил о местных выборах в Украине, о президенте Украины Владимире Зеленском, об опросе, который он инициировал в день выборов, об условиях, при которых Украина сможет вернуть часть Донбасса и Крым под свой контроль, об экономическом потенциале Украины, влиянии коронавируса на мировую экономику, ситуации в Беларуси и России, президентских выборах в США, а также о проекте, который сейчас реализует в Украине.

"К большому сожалению, Зеленский уже утратил свой политический ресурс. Мы видим, каким он был полтора года назад и какой сейчас. За эти полтора года он, по сути дела, не предложил никакой свежей, новой идеи. Идеи, с которыми он шел весной 2019 года, в большей части были не то что не реализованы, а даже не было попыток их реализации. А вопросы, которые он предложил в качестве опроса, показывают, что человек просто не понимает ни ответственности своего поста, ни серьезности положения страны. Ни один вопрос, действительно относящийся к стратегическому положению Украины, ее выживанию, не только не выносился на этот опрос, но и вообще не обсуждается", – сказал Илларионов.

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, выборы, Андрей Илларионов, Донбасс, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, местные выборы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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