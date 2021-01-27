Интервью Бацман с Ройзманом. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским политиком, бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

Ройзман говорил о последних событиях в России Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с российским политиком, бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью продолжалось около часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Ройзман говорил о возвращении российского оппозиционера Алексея Навального в РФ и его аресте, о расследовании Навального про дворец президента РФ Владимира Путина и влиянии этого фильма на политическую ситуацию в России, о протестах в РФ, их перспективах и смене власти, а также о будущем Путина.

"Что касается задержания Навального, то все понимают, что взяли заложника, все понимают, что его жизнь и свобода сейчас напрямую связана с нашей активностью и нашим поведением, но я должен признать, что этот фильм в плане вывода людей на улицу оказал больший эффект, чем собственно арест Навального", – сказал Ройзман.

Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (Россия). Окончил исторический факультет Уральского государственного университета.

В 1990-х основал фонд "Город без наркотиков" и управлял центром реабилитации наркоманов в Екатеринбурге. В 2000-х начал политическую карьеру. В 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год – мэр Екатеринбурга.

Ройзман – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких альбомов по иконописи.

Является основателем первого в России частного музея иконы "Невьянская икона" и Фонда Ройзмана, который помогает организациям, занимающимся паллиативной помощью взрослым и детям.

У Ройзмана пятеро детей.