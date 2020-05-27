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Интервью Бацман с Верещук. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук выйдет сегодня в 18.00.

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Интервью с Верещук записали по Skype 26 мая
Интервью с Верещук записали по Skype 26 мая
Фото: Слуга Народу / Facebook

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка. 

Интервью записывали 26 мая по Skype. 

Во время интервью Верещук говорила о своей политической карьере, атмосфере и группах влияния во фракции "Слуга народа", о бывшем и нынешнем премьерах Украины Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале, о реформах, президенте Владимире Зеленском и о семье.

Верещук рассказала, что у нее есть политические амбиции, но никаких должностей в исполнительной власти ей не предлагали. 

"У меня действительно есть некоторые амбиции, я хочу расти – и политически, и ментально. Хочу быть полезна государству и обществу. Но считаю, что пока мне еще нужно немного опыта. По моему мнению, эволюционность в процессе все же должна быть. Я приехала из маленького городка, тут [в Киеве] всего несколько лет. Стала народным депутатом. Мне еще нужен опыт, чтобы был фундамент. Я не говорю, что у меня его меньше, чем у некоторых министров, которые уже были и, наверное, еще будут, но есть барьеры, которые мне не дают выйти и сгоряча сказать: "Готова, давай!" – призналась нардеп. 

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года. 

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Гончаруком.

Теги: Верховная Рада, Алеся Бацман, Ирина Верещук, Слуга народа
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