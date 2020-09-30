Интервью Бацман с Верещук. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с народным депутатом от "Слуги народа", кандидатом в мэры Киева Ириной Верещук. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью записали 28 сентября. Его трансляция начнется в 18.00 на канала "Алеся Бацман".

Во время интервью Верещук говорила о своей семье, муже – офицере спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, об избирательной кампании, отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и народным депутатом, главой киевской городской организации "Слуги народа" Николаем Тищенко, о своем сопернике на выборах, нынешнем мэре Киева Виталии Кличко, самом богатом украинце Ринате Ахметове и уголовных делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

"Мы сейчас напрямую общаемся с президентом, есть такой канал, такая возможность, и я благодарна президенту, что я могу позвонить или написать, если мне что-то очень надо. Это мне очень помогает, придает уверенности. Вы помните, сколько было разговоров: "Тебя сливают, ты – технический кандидат, тебя слили, президент тебе не верит", и так далее. Я ему об этом говорила – за словом в карман я не полезу. Он ответил: "Это неправда. Я тебя не сливаю, я не хочу, чтобы ты проиграла, я очень хочу, чтобы в Киеве были изменения", – рассказала политика.

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года.

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Алексеем Гончаруком.

В сентябре 2020 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Верещук кандидатом в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября.