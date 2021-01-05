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Интервью Гордона с Чичваркиным. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гордон записал интервью с Чичваркиным в Великобритании
Гордон записал интервью с Чичваркиным в Великобритании
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным.

Как сообщил основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в Instagram, программу записали в Лондоне. Ее трансляция начнется в 18.00.

"Евгений Чичваркин – замечательный человек, который обладает удивительно светлой головой и чистыми мыслями. Мы сделали классное интервью. Уверен, что оно вам очень понравится", – сказал журналист.  

Во время интервью Чичваркин говорил о своем бизнесе, эмиграции в Великобританию, о том, почему не возвращается в Россию и ностальгирует ли по Родине, об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и своей помощи ему, о газопроводе "Северный поток – 2", президенте РФ Владимире Путине, будущем президента Беларуси Александра Лукашенко, российском бизнесмене Михаиле Ходорковском и о том, что доставляет радость очень богатому человеку.

"[Что я думаю о президенте Украины Владимире Зеленском?] Думаю, что он абсолютно неглупый мужик, которому досталась непривычная задача. И наверное, он упустил время, когда можно было делать радикальные реформы. Заявление, что "я хочу после своего президентского срока гулять по Киеву без охраны", говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не будет", –  сказал Чичваркин. 

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, Великобритания, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Лондон, Евгений Чичваркин, Владимир Зеленский, Северный поток – 2
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