Интервью Гордона с Гончаруком. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Программу записали 20 июня. Трансляция начнется в 18.00.

Во время беседы Гончарук говорил о своем знакомстве с президентом Владимиром Зеленским, его плюсах и минусах, о встречах с украинскими миллиардерами, о назначении Арсена Авакова главой МВД, отношениях с нынешним премьером Денисом Шмыгалем и о своих планах в политике.

"Может ли Зеленский уйти досрочно? Все может быть. Но я считаю, что президент Зеленский сейчас точно не хуже, чем президент-олигарх. Поэтому для страны лучше, когда президент сильный, когда у президента хорошая команда, когда у них получается. Мы все в этом заинтересованы. Я бы очень не хотел, чтобы подобные сценарии реализовались. Это значило бы, что история с обновлением политики проиграла", – сказал бывший премьер.

Гончарук родился в 1984 году в Жмеринке Винницкой области. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "правоведение" и Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

После окончания вуза работал юристом. В 2007 году получил право на занятие адвокатской деятельностью.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила людей" (был №1 в списке), политсила не преодолела проходной барьер. В 2015–2019 годах возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). После избрания Владимира Зеленского президентом в 2019 году был назначен заместителем руководителя Офиса президента. В августе 2019 года – марте 2020-го возглавлял Кабинет Министров Украины.

4 марта Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.