Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Интервью записали 23 августа в Киеве. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Илларионов говорил о протестах в Беларуси, о будущем ее президента Александра Лукашенко и о том, будет ли Россия вмешиваться в ситуацию в соседней стране, о протестах в Хабаровске и смогут ли жители города добиться своих целей, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, о президенте Украины Владимире Зеленском и его предвыборных обещаниях, о контрреволюции в США и скандале с задержанием вагнеровцев в Минске.

"Путин уже вмешивается в ситуацию в Беларуси, но, столкнувшись с национальной революцией, он (по крайней мере пока, мы не знаем, что будет завтра и послезавтра) принял для себя решение воздержаться от радикальных мер, в том числе введения откровенно грубой силы. Сейчас видно, что тот сценарий, о котором многие, включая меня, говорили в течение длительного времени, о возможности оккупации и аннексии напрямую, [не подтверждается] – Путин от этого варианта воздерживается. Но это не значит, что он отказался от стратегической цели – инкорпорации Беларуси в состав России", – заявил Илларионов.

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.