Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Как сообщил "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали в Киеве, оно продолжалось около двух часов. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Илларионов говорил о последнем пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского и почему он произвел на него грустное впечатление, о законе о деолигархизации, конфликте между Зеленским и самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым, руководителе Офиса президента Андрее Ермака, о том, почему поведение Зеленского напоминает ему поведение президента РФ Владимира Путина, готовится ли Россия к вторжению в Украину, почему возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузию было ошибкой, о будущем Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, а также о встрече с руководителем Северной Кореи (1994–2011) Ким Чен Иром.

"В Пхеньяне я участвовал в вечернем мероприятии, которое на традиционных европейских языках называется ужин, а если объективно охарактеризовать, то это, наверное, была грандиозная оргия. Так, как пили там, я не видел нигде и никогда", – рассказал Илларионов.

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США. В 2006–2021 годах Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона. Его уволили из учреждения в январе 2021 года после публикации в ЖЖ блога "Поджог Рейхстага" – 2021" о штурме Капитолия.

В октябре 2021 года возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего.