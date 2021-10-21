Илларионов: В странах, где происходило "экономическое чудо", экономические размеры государства составляли 20%, иногда 25%, иногда 17%, иногда 15%. В 2020 году экономические размеры Украинского государства составили 46%

"Страны, которые имели в послевоенные годы самые высокие темпы экономического роста, там, где происходило то, что получило потом название "экономическое чудо", и те страны, которые потом получили название, очень популярное и хорошо известное: "экономические тигры" или "экономические драконы", – это как раз страны, в которых экономические размеры государства были скромными. Они составляли 20%, иногда 25%, иногда 17%, иногда 15%, иногда даже 13% ВВП", – сказал он.

Экономист назвал экономические размеры государства в Украине.

"Оказывается, что они являются огромными. В 2020 году экономические размеры украинского государства составили 46%. Для страны такого уровня развития… Украина – небогатая страна. Сейчас Украина, скорее всего, занимает одно из последних мест в Европе по ВВП на душу населения. Для страны такого уровня развития такие гигантские размеры государства являются абсолютно неподъемными. Такие экономические размеры государства убивают экономический рост", – считает Илларионов.

Он подчеркнул, что в Украине за 30 лет независимости темпы экономического роста оказались отрицательными.

"То есть за 30 лет кумулятивные темпы экономического роста оказались отрицательными. Сегодня ВВП и ВВП на душу населения ниже, чем он был в 1989 году. Вот главная причина этой, прямо скажем, экономической катастрофы, которая случилась с Украиной, заключается в том, что экономические размеры Украинского государства являются абсолютно неподъемными для украинской экономики и для украинского общества", – объяснил Илларионов.

Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия. Читайте полную версию интервью

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