Илларионов: В странах, где происходило "экономическое чудо", экономические размеры государства составляли 20%, иногда 25%, иногда 17%, иногда 15%. В 2020 году экономические размеры Украинского государства составили 46%

"Страны, которые имели в послевоенные годы самые высокие темпы экономического роста, там, где происходило то, что получило потом название "экономическое чудо", и те страны, которые потом получили название, очень популярное и хорошо известное: "экономические тигры" или "экономические драконы", – это как раз страны, в которых экономические размеры государства были скромными. Они составляли 20%, иногда 25%, иногда 17%, иногда 15%, иногда даже 13% ВВП", – сказал он.
Экономист назвал экономические размеры государства в Украине.
"Оказывается, что они являются огромными. В 2020 году экономические размеры украинского государства составили 46%. Для страны такого уровня развития… Украина – небогатая страна. Сейчас Украина, скорее всего, занимает одно из последних мест в Европе по ВВП на душу населения. Для страны такого уровня развития такие гигантские размеры государства являются абсолютно неподъемными. Такие экономические размеры государства убивают экономический рост", – считает Илларионов.
Он подчеркнул, что в Украине за 30 лет независимости темпы экономического роста оказались отрицательными.
"То есть за 30 лет кумулятивные темпы экономического роста оказались отрицательными. Сегодня ВВП и ВВП на душу населения ниже, чем он был в 1989 году. Вот главная причина этой, прямо скажем, экономической катастрофы, которая случилась с Украиной, заключается в том, что экономические размеры Украинского государства являются абсолютно неподъемными для украинской экономики и для украинского общества", – объяснил Илларионов.
Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия. Читайте полную версию интервью
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
В опубликованном в октябре отчете Международного валютного фонда говорится об ухудшении оценки роста ВВП Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.