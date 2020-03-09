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Интервью Гордона с Невзоровым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским публицистом Александром Невзоровым выйдет сегодня в 19.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

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Интервью с Невзоровым записывали по Skype
Интервью с Невзоровым записывали по Skype
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с российским публицистом, телеведущим Александром Невзоровым, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью записывали на прошлой неделе по Skype. Беседа продолжалась полтора часа. 

Во время интервью Невзоров говорил о президента РФ Владимире Путине, о президенте Украины Владимире Зеленском, о российском оппозиционере Алексее Навальном, а также о российских пропагандистах Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой. 

Отвечая на вопрос, может ли Путин сам уйти со своей должности, Невзоров сказал: "Как все питерские, он чрезвычайно артистичен. Пойми, он ведь в очень своеобразном состоянии. Тот, у кого все есть, может позволить себе развлечься честностью... Какого-то фортеля всегда нужно ожидать от любого питерского человека". 

Трансляция интервью начнется в 19.00 (будет доступна по ссылке).

"Давно не получал я такого удовольствия, общаясь с таким мегаграндиозным человеком. Мы так посмеялись от души, но там столько пищи для размышлений..." – поделился Гордон впечатлением от интервью в своем Instagram. 

Невзоров родился в 1958 года в Санкт-Петербурге. По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о Первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики. Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала, вместе с Василием Уткиным ведет программу "Паноптикум" на телеканале "Дождь". 

Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Владимир Соловьев, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева
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