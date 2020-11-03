Интервью Гордона с Сейсембаевым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым.

Как сообщил "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью продолжалось почти полтора часа. Его трансляция начнется в 18.00.

Во время беседы Сейсембаев говорил о своем детстве и бизнесе, о знакоместе с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и своем отношении к нему сейчас, о первом заработанном миллионе и миллиарде, о своем состоянии, уголовном преследовании и покушениях.

"В первое время я реально восхищался Назарбаевым. В начале 90-х годов это был реально харизматичный лидер, лучший, наверное, президент на постсоветском пространстве. Он очень мудрый. С годами, конечно, произошла эволюция. И сейчас я не совсем такого мнения... Я признаю все его заслуги. Безусловно, находясь в Казахстане, трудно оценивать его, потому что очень много негатива. Но так как я часто выезжаю за границу и вижу другие примеры, то моя оценка приближается, может быть, к объективной. У меня нет такого прямо ярко негативного в его отношении. Потому что я на его место пытаюсь ставить других и понимаю, что было бы даже гораздо хуже, может быть. В то же время я считаю, что страна должна эволюционно развиваться, страна должна идти вперед. Нужно делать политические реформы. Это принципиально важный момент", – сказал бизнесмен.

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение).

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.