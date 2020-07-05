Интервью Гордона с Венедиктовым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с российским журналистом, главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 2 июля по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

Во время интервью Венедиктов говорил о конституционном референдуме в России, о том, почему российский президент Владимир Путин решил обнулить свои сроки, и группах влияния в РФ, о российских агентах в украинской власти, о возможном наступлении России на Украину, о том, почему Путин уволил своего помощника, куратора украинского направления в Кремле Владислава Суркова, о президенте Украины Владимире Зеленском, президенте Беларуси Александре Лукашенко и том, устоит ли он перед Путиным.

"Наклонит ни Россия Лукашенко? Президента не наклоняют, его покупают, вы меня, конечно, извините, с ним торгуются. Иногда запугивают: "С этой улицы не выйдешь. Кошелек держи крепче". Чтобы щеки не надувал! Там, конечно, торговля... Очень волновались [в Кремле], приедет ли Лукашенко на парад. Путин ведь не поехал на парад к Лукашенко, что я считаю ошибочным с точки зрения целей Путина. Но Лукашенко приехал. И во Ржев Лукашенко поехал. И во Ржеве состоялись переговоры [с Путиным]. Они были очень light [легкие], по экономическим темам, [дескать], есть поправки в конституцию, давайте отложим вопросы [интеграции двух стран], уже не горит общий гимн, общий герб, общий президент", – рассказал гость программы.

Венедиктов родился в 1955 году в Москве. После окончания школы поступил на вечернее отделение исторического факультета Московского педагогического института, одновременно с учебой работал почтальоном. После окончания института в 1978 году в течение 20 лет преподавал историю в московской общеобразовательной школе.

В 1990 году начал сотрудничать с радиостанцией "Эхо Москвы". Вначале работал на должности обозревателя прессы и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу. В 1998 году был избран на пост главного редактора радиостанции. Холдинг "Газпром-Медиа" владеет 66% акций ЗАО "Эхо Москвы", остальное – у миноритариев, в том числе у Венедиктова (по некоторым данным, у него 18% акций).

Состоит в отдаленном родстве с российским музыкантом Андреем Макаревичем, они называют себя троюродными братьями.