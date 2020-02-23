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Венедиктов о поправках в конституцию РФ: Переходим от президентской республики к суперпрезидентской

Усиление полномочий президента РФ с помощью поправок в конституцию происходит среди "мутного бульона и белого шума" обсуждений, считает главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Венедиктов: Все судорожно обсуждают, как записывать наличие бога
Венедиктов: Все судорожно обсуждают, как записывать наличие бога
Фото: ЕРА

Поправки, которые предлагают внести в конституцию РФ, еще больше усиливают полномочия президента. Такое мнение 22 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"От обсуждения вот этих 22 президентских первоначальных поправок до сегодняшнего дня мы опять видим усиление президентской роли, президентских прав на каждом этапе, на каждом институте государственной власти – законодательном, исполнительном, судебной, прокурорски-надзорным, если выделять в отдельную историю, и так далее. То есть мы переходим от президентской республики в случае принятия поправок к суперпрезидентской республике, которая дает большие, сильные ему возможности", – сказал он.

По словам главреда, это "можно выудить из этого мутного бульона и белого шума специального обсуждения этих поправок".

"На поле этой законодательной битвы, когда все судорожно обсуждают, как записывать наличие бога или не записывать (пока не записывают), на самом деле, более серьезные, сущностные, существенные поправки, которые реально ведут к изменениям, они обсуждаются и принимаются", – отметил Венедиктов.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Конституция, Алексей Венедиктов, президент
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