"Искренне благодарен за солидарность". Зеленский рассказал о разговоре с Камбербэтчем

"Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами", – написал Зеленский.

По словам украинского лидера, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.

Зеленский добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.