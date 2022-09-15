"Искренне благодарен за солидарность". Зеленский рассказал о разговоре с Камбербэтчем

"Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами", – написал Зеленский.
По словам украинского лидера, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.
Зеленский добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.
9 марта Камбербэтч появился на сцене церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award в Калифорнии с украинским флагом в руках и выступил против российского вторжения в Украину. В апреле актер сообщал, что примет в своем доме семью беженцев из Украины.