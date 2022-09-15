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"Искренне благодарен за солидарность". Зеленский рассказал о разговоре с Камбербэтчем

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Зеленский поблагодарил Камбербэтча за солидарность с Украиной
Зеленский поблагодарил Камбербэтча за солидарность с Украиной
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. О разговоре глава государства рассказал в Telegram 15 сентября.

"Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами", – написал Зеленский.

По словам украинского лидера, важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных.

Зеленский добавил, что такие известные люди, как Камбербетч, помогают украинцам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину.

Контекст:

9 марта Камбербэтч появился на сцене церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award в Калифорнии с украинским флагом в руках и выступил против российского вторжения в Украину. В апреле актер сообщал, что примет в своем доме семью беженцев из Украины.

Теги: Россия, Украина, Бенедикт Камбербэтч, вторжение, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, актер, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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