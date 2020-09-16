Из шести мировых лидеров Трампу доверяют меньше всего – исследование

Лидером доверия среди лидеров США, ФРГ, РФ, Великобритании, КНР и Франции является немецкий канцлер Ангела Меркель. Об этом свидетельствует исследование американского Pew Research Center.

Более положительно к Трампу относятся европейцы Фото: ЕРА

Из шести мировых лидеров наименьшим уровнем доверия пользуется в мире американский президент Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 сентября данные исследования американского социологического центра Pew Research Center.

Уровень доверия к нынешнему главе Белого дома составляет 16%, недоверия – 83%.

В Pew Research Center отметили, что у европейцев отношение к Трампу более положительное, чем у представителей других частей света.

В тройку политиков, которым не доверяют больше, чем доверяют, вошли также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь (19% и 78%) и президент России Владимир Путин (23% и 73%).

Наивысшим уровнем доверия пользуется канцлер Германии Ангела Меркель – 76%. Не доверяют ей только 19% опрошенных.

В тройку мировых лидеров с наивысшим уровнем доверия вошли также президент Франции Эммануэль Макрон (64% и 32%) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48% и 46%).

Инфографика: pewresearch.org

Социологическое исследование Pew Research Center проводил в 13 странах (США сюда не вошли) с 10 июня по 3 августа. Было опрошено 13 273 респондента.