Из списка избирателей в Украине следует исключить сотрудничающих с Россией – Баканов

Помимо лиц, сотрудничающих со страной-агрессором, из списка избирателей Украины глава СБУ Иван Баканов считает необходимым исключить также носителей гражданства других государств.

Из числа украинских избирателей на местных выборах следует исключить тех, кто был замечен в сотрудничестве с Россией. Такое мнение 27 августа на совещании в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) выразил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует сайт СНБО.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", – сказал он.

Глава СБУ также отметил, что его ведомство "применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем" Центральной избирательной комиссии, в частности, системы "Местные выборы".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Открытая российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года, когда был захвачен Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе.