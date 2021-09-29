ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

“Из-за работы в интересах власти“. “Голос” отстранил главу львовского отделения партии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Политсовет "Голоса" отстранил главу львовской ячейки
Политсовет "Голоса" отстранил главу львовской ячейки
Фото: Голос / Facebook

Партия "Голос" решила сменить председателя львовской облорганизации политсилы, нардепа Ярослава Рущишина. Вместо него организацию временно возглавит народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук. Такое решение политсовет партии принял 28 сентября, сообщается на ее официальном сайте.

Политсовет выразил Рущишину благодарность за вклад в развитие львовской ячейки "Голоса", но обвинил в сотрудничестве с властью, в частности с Офисом президента Украины.

"Последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос", совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады, работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатов-мажоритарщиков от Львовской области Галины Васильченко и Натальи Пипы, открытые действия, направленные на развал партии и фракции, делают невозможным дальнейшее пребывание Рущишина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос", – сказано в заявлении.

В то же время группа депутатов, которые после внутрипартийного конфликта вышли из фракции "Голос" и создали объединение "Справедливость", заявила в Facebook о незаконном устранении Рущишина. Решение политсовета оппозиционная группа назвала "рейдерством" и "распродажей ячеек" партии.

"Мы, 11 народных депутатов, выражаем поддержку львовской областной организации и надеемся, что им удастся сохранить главное – команду ценностных единомышленников. Действия руководства расцениваем как продолжение рейдерства остатков партии, целью которого является продажа ее квот в избирательных комиссиях на предстоящих выборах. Мы готовы и в дальнейшем помогать львовской организации и другим бывшим партийцам в борьбе за свои права как в публичном, так и в судебном поле", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/spravedlyvistvr/posts/106141531835015

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В "Голосе" с весны этого года продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от "Голоса" опубликовали совместное заявление, обвинив руководство партии в подыгрывании власти. Они потребовали провести съезд партии, утвердить новый устав и переизбрать ее руководство.

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская ячейка в полном составе, винницкая – частично вышли из партии. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести съезд для избрания нового главы партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявила о создании парламентского объединения "Справедливость" и недоверии главе фракции Ярославу Железняку. В объединение вошли 10 человек.

Теги: депутаты, парламент, Юлия Клименко, конфликт, борьба, власть, Ярослав Юрчишин, Александра Устинова, партия Голос, Соломия Бобровская, объединение, Андрей Осадчук, Ольга Стефанишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
Осадчая показала, как в присутствии визажиста и стилиста кормит грудью полуторамесячного сына
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS