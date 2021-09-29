“Из-за работы в интересах власти“. “Голос” отстранил главу львовского отделения партии

Политсовет выразил Рущишину благодарность за вклад в развитие львовской ячейки "Голоса", но обвинил в сотрудничестве с властью, в частности с Офисом президента Украины.

"Последние события в Верховной Раде, открытое сотрудничество с Офисом президента вместе с частью депутатов фракции "Голос", совместное голосование с нарушением регламента Верховной Рады, работа в интересах власти ради завуалированных взяток в виде бюджетного финансирования округов депутатов-мажоритарщиков от Львовской области Галины Васильченко и Натальи Пипы, открытые действия, направленные на развал партии и фракции, делают невозможным дальнейшее пребывание Рущишина в руководящих органах одной из ключевых организаций партии "Голос", – сказано в заявлении.

В то же время группа депутатов, которые после внутрипартийного конфликта вышли из фракции "Голос" и создали объединение "Справедливость", заявила в Facebook о незаконном устранении Рущишина. Решение политсовета оппозиционная группа назвала "рейдерством" и "распродажей ячеек" партии.

"Мы, 11 народных депутатов, выражаем поддержку львовской областной организации и надеемся, что им удастся сохранить главное – команду ценностных единомышленников. Действия руководства расцениваем как продолжение рейдерства остатков партии, целью которого является продажа ее квот в избирательных комиссиях на предстоящих выборах. Мы готовы и в дальнейшем помогать львовской организации и другим бывшим партийцам в борьбе за свои права как в публичном, так и в судебном поле", – говорится в заявлении.