ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин назначил Думу главой АРМА. Против ее кандидатуры выступали антикоррупционеры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дума отвергает все обвинения в свой адрес
Дума отвергает все обвинения в свой адрес
Фото: Олена Дума / Facebook

Кабинет Министров Украины 30 июня назначил Елену Думу главой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

По данным  "Украинской правды", на голосовании настаивал премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на cкандал, связанный с избранием Думы.

28 июня состоялось голосование за нового руководителя АРМА, в котором победила Дума (за нее отдали голоса шесть из восьми членов комиссии).

Против ее избрания выступал ряд общественных организаций, в том числе Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine. После этого один из членов комиссии отозвал свой голос за Думу и заявил, что комиссия нарушила процедуру голосования. В результате у Думы и ее конкурента Сергея Рокуня насчитывается по пять голосов (каждый из членов комиссии мог проголосовать за нескольких кандидатов). 

Согласно действующему законодательству об АРМА, решение комиссии считается принятым, если его поддержало не менее шести членов, присутствовавших на заседании, отмечает "Интерфакс-Украина"

Среди претензий к победительнице конкурса отмечали отсутствие профессионального опыта, политическую ангажированность, вероятные деловые контакты с лицами, которые подозреваются в государственной измене и сотрудничестве с Россией. 

Кроме того, Дума в 2019 году участвовала в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором Рудольфа Джулиани, то есть "принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США" Джо Байдена, подчеркивала Transparency International Ukraine

На результаты конкурса в АРМА обратили внимание также послы G7, их сообщение 30 июня опубликовано в Twitter. 

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы АРМА и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к АРМА", – говорится в сообщении послов.

Сама Дума отвергает все обвинения в свой адрес.

Контекст:

АРМА было создано 24 февраля 2016 года. С тех пор агентство неоднократно попадало в скандалы.

Так, 13 июля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом экс-главе АРМА и еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия ГП СЕТАМ, оценщику, учредителю и директору частной компании.

Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных дел и переданного в управление АРМА.

Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы. В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в рамках данных эпизодов нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

С августа 2021 года обязанности главы АРМА исполняет Дмитрий Жоравович. 

Теги: Кабинет Министров, Transparency International, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, АРМА, Денис Шмыгаль, Кабмин, Елена Дума
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 