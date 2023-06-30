Кабмин назначил Думу главой АРМА. Против ее кандидатуры выступали антикоррупционеры

По данным "Украинской правды", на голосовании настаивал премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на cкандал, связанный с избранием Думы.

28 июня состоялось голосование за нового руководителя АРМА, в котором победила Дума (за нее отдали голоса шесть из восьми членов комиссии).

Против ее избрания выступал ряд общественных организаций, в том числе Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine. После этого один из членов комиссии отозвал свой голос за Думу и заявил, что комиссия нарушила процедуру голосования. В результате у Думы и ее конкурента Сергея Рокуня насчитывается по пять голосов (каждый из членов комиссии мог проголосовать за нескольких кандидатов).

Согласно действующему законодательству об АРМА, решение комиссии считается принятым, если его поддержало не менее шести членов, присутствовавших на заседании, отмечает "Интерфакс-Украина".

Среди претензий к победительнице конкурса отмечали отсутствие профессионального опыта, политическую ангажированность, вероятные деловые контакты с лицами, которые подозреваются в государственной измене и сотрудничестве с Россией.

Кроме того, Дума в 2019 году участвовала в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором Рудольфа Джулиани, то есть "принимала непосредственное участие в попытках дискредитации своей страны и нынешнего президента США" Джо Байдена, подчеркивала Transparency International Ukraine

На результаты конкурса в АРМА обратили внимание также послы G7, их сообщение 30 июня опубликовано в Twitter.

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы АРМА и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к АРМА", – говорится в сообщении послов.

G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до АРМА. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 30, 2023

Сама Дума отвергает все обвинения в свой адрес.