Кабмин назначил нового главу ГСЧС и заместителя министра внутренних дел

На должность главы ГСЧС назначили Сергея Крука, который с ноября прошлого года временно исполнял эти обязанности.

Также Кабмин назначил заместителем министра внутренних дел Василия Малюка.

Контекст:

С 2015 года ГСЧС возглавлял Николай Чечеткин. 10 ноября Кабмин уволил его с должности.

Крук родился в Ровно в 1977 году. Находится в звании генерал-майора службы гражданской защиты, возглавлял областное управление ГСЧС с октября 2014 года, сообщил сайт ведомства.

Малюк ранее работал в Службе безопасности, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности первого зама главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.