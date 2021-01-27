Кабмин назначил заместителей глав трех облгосадминистраций

Правительство Украины назначило заместителей глав Одесской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций.

Кабинет Министров Украины согласовал назначения заместителей глав трех областной государственной администрации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан в Facebook.

Первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Кабмин назначил Бориса Волошенкова. Еще одним заместителем главы Одесской ОГА стал Константин Гой.

Антона Деньгуба назначили заместителем главы Харьковской ОГА, а Елену Думу – заместителем главы Черниговской ОГА.

По информации одесского издания Думская, Волошенков – отец одесского политика Дмитрия Волошенкова, который до 2014 года возглавлял городскую организацию Партии регионов и тоже занимал должность вице-губернатора. Волошенков-старший возглавляет общественную организацию "Одесса-Шанхай 1871". Кроме того, он руководит одесским офисом адвокатской фирмы "Актио", уточнило издание.

Деньгуб в комментарии харьковскому городскому сайту 057.ua сообщил, что после назначения будет отвечать в Харьковской ОГА за массовые коммуникации, обращения граждан, внутреннюю политику, культуру и туризм, а также за цифровую трансформацию.

Дума с января по май 2020 года работала директором Фонда социального страхования. Ее отстранили от должности за грубое нарушение законодательства о труде, общеобязательного государственного социального страхования и других законов фонда, писало Общественное 12 января. Свое отстранение от должности Дума назвала безосновательным и незаконным. Сейчас она возглавляет Всеукраинский профсоюз "Родная Земля".