Кабмин назначил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Вячеслава Шаповалова заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Шаповалов с 2013-го по 2019 год сменил шесть руководящих должностей Фото: mtot.gov.ua

Кабинет Министров Украины назначил Вячеслава Шаповалова заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан по итогам заседания Кабмина в Facebook 3 февраля.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проголосовали за назначение Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – написал он.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Шаповалов родился в 1969 году в Харькове. Высшее образование получил в Киевском институте инженеров гражданской авиации.

С 2013-го по 2019 год он сменил шесть руководящих должностей, был советником заместителя главы Киевской областной государственной администрации. С 22 июля прошлого года Шаповалов занимал должность генерального директора департамента инфраструктуры Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.