Кабмин отозвал Абромавичюса из наблюдательного совета "Ощадбанка"

Экс-министр экономики и экс-гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс не вступил в должность представителя государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Кабинет Министров Украины 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете "Ощадбанка" Айвараса Абромавичюса из-за соответствующего письма президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Абромавичюс в должность члена набсовета не вступил.

Позже в комментарии "Интерфакс-Украина" Абромавичюс объяснил свой уход конфликтом интересов.

"Я как частный инвестор сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным", – сказал он.

4 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины назначил Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Литовец по происхождению Айварас Абромавичюс уехал из Литвы в 1993 году. После этого он жил и работал в Эстонии, Швеции, России, в 2008 году переехал в Киев.

2 декабря 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства. В этот же день Верховная Рада назначила его на должность министра экономического развития и торговли Украины в новом Кабинете Министров.

Абромавичюс подал в отставку 3 февраля 2016 года, причиной он назвал "резкую активизацию блокирования любых системных и важных реформ в стране".

Нынешний президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года. 6 октября 2020 года президент уволил его с должности. Абромавичюс сказал, что хочет продолжить инвестиционные проекты, которыми занимался до того, как возглавил "Укроборонпром".