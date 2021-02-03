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Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на период карантина

Заработная плата школьных медиков в среднем вырастит почти на тысячу гривен, в зависимости от тарифного разряда, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Медикам обещают повысить зарплату на 30% в течение года
Медикам обещают повысить зарплату на 30% в течение года 
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины повысил заработные платы медицинским работникам школ на время карантина. Такое решение правительство приняло во время заседания 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

С 1 января 2021 года зарплаты повышение зарплаты на 20% от должностного оклада. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 января школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда.

"Образовательные учреждения – это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса. Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысил выплаты всем украинским учителям почти на 20%", – заявил премьер.

Надбавку медикам будут платить до отмены карантина.

Кабинет Министров ранее утвердил новую тарифную сетку для работников бюджетной сферыПо словам Шмыгаля, правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Медикам в течение года он обещал повысить зарплату на 30%. 

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, правительство, тарифы, карантин, медики, выплаты, Денис Шмыгаль
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