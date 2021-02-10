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Кабмин решил вывести из тени трудовые отношения в Украине

Законопроект, разработанный Кабинетом Министров Украины, предполагает легализацию трудовых отношений и обеспечение социальных потребностей работников, уточнили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В Кабмине предложили усилить правовую защиту работников
В Кабмине предложили усилить правовую защиту работников
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины сделал шаг к уменьшению неофициального труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 8 февраля по итогам внеочередного заседания правительства.

Правительство одобрило соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

"Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту", – цитирует пресс-служба главу министерства Игоря Петрашко.

В документе устанавливаются семь признаков трудовых отношений, а именно:

  • Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
  • Регулирование процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления конкретно обозначенного результата на определенный период;
  • Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
  • Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;
  • Систематическая выплата вознаграждения лицу, которое выполняет работу;
  • Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;
  • Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

Факт работы признается, если она выполняется в рамках трудовых отношений и если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор. Работника должны обеспечить необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению рабочего места.

Законопроект сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу прозрачнее и понятнее для рабочего коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения, отметили в ведомстве.

В 2021 году Нацбанк Украины прогнозировал снижение уровня безработицы до 9,1% и рост уровня доходов граждан. Ожидается, что в текущем году номинальная зарплата вырастет на 16,6%, а реальная – на 8,3%, в 2022 году – на 9,3% и 3,6% соответственно. Обновленный макроэкономический прогноз актуален при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

Теги: Кабинет Министров, безработица, зарплата, бизнес, выплаты, вознаграждение, компенсация
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