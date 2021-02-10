Кабмин решил вывести из тени трудовые отношения в Украине

Кабинет Министров Украины сделал шаг к уменьшению неофициального труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 8 февраля по итогам внеочередного заседания правительства.
Правительство одобрило соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".
"Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту", – цитирует пресс-служба главу министерства Игоря Петрашко.
В документе устанавливаются семь признаков трудовых отношений, а именно:
Факт работы признается, если она выполняется в рамках трудовых отношений и если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор. Работника должны обеспечить необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению рабочего места.
Законопроект сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу прозрачнее и понятнее для рабочего коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения, отметили в ведомстве.
В 2021 году Нацбанк Украины прогнозировал снижение уровня безработицы до 9,1% и рост уровня доходов граждан. Ожидается, что в текущем году номинальная зарплата вырастет на 16,6%, а реальная – на 8,3%, в 2022 году – на 9,3% и 3,6% соответственно. Обновленный макроэкономический прогноз актуален при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.