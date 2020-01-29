Кабмин согласовал кандидатуру главы Закарпатской ОГА – СМИ

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. По данным "Украинской правды", новым губернатором станет Никита Михайлюк.

Более месяца в Закарпатской облгосадминистрации нет председателя Фото: carpathia.gov.ua

Кабинет Министров Украины 29 января согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в Кабмине.

Известно, что Михайлюк – бизнесмен, занимавшийся оптовой торговлей химическими продуктами.

Ужгородский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что Михайлюк в 2003 году окончил академию Службы безопасности Украины, после чего пять лет работал в центральном аппарате СБУ.

Официального подтверждения возможного назначения нового главы Закарпатской ОГА пока не было.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. "В этих двух областях мы не увидели никакого результата", – отметил Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил.