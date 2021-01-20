Кабмин согласовал кандидатуру нардепа Скичко на пост главы Черкасской ОГА

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко во время собеседования с членами Кабинета Министров Украины заявил, что основательно разбирается в проблемах Черкасской области, и рассказал о своих приоритетах как кандидата на пост главы Черкасской облгосадминистрации.

Кабинет Министров на заседании 20 января по итогам собеседования согласовал кандидатуру народного депутата от "Слуги народа" Александра Скичко на пост главы Черкасской областной организации, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во время собеседования в Кабмине он заявил, что "основательно разбирается в проблемах области и знает их".

Первоочередными задачами для себя Скичко назвал борьбу с пандемией коронавируса, подготовку к вакцинации, продолжение программы "Большое строительство", завершение админреформы, а также вопросы, касающиеся туризма и переработки мусора в регионе.

Также говорил о развитии аграрного сектора области. Скичко назвал недооцененной обрабатывающую промышленность сельского хозяйства в регионе. "Будем максимально содействовать привлечению инвестиций в этом направлении и упрощать систему захода инвесторов, которые готовы вкладывать средства именно в обрабатывающую промышленность", – сказал он.

Скичко отметил нехватку рабочих мест в области, говорил о проблеме падения урожайности, в том числе из-за засухи, анонсировал программу мелиорации и орошения.

Главу ОГА назначает после согласования кандидатуры Кабмином президент Украины.

Скичко живет в Черкассах. Он прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

Сейчас Скичко – председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. До выборов в парламент был телеведущим.