Кабмин согласовал назначение главы Закарпатской ОГА

Об этом в Telergam сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

На собеседовании во время заседания Кабмина Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины, отмечает "Интерфакс-Украина".