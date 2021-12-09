Кабмин согласовал назначение главы Закарпатской ОГА

Об этом в Telergam сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
На собеседовании во время заседания Кабмина Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины, отмечает "Интерфакс-Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября подписал указ об увольнении главы Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова. В документе сказано, что Полоскова уволили, "согласно поданному им заявлению".
Замглавы ОГА Петр Добромильский был назначен временно исполняющим обязанности председателя облгосадминистрации.