Президент уволил Полоскова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. С ним ушли еще три заместителя

Вместе с Полосковым из обладминистрации ушла его команда Фото: carpathia.gov.ua

В указе говорится, что Полоскова уволили, "согласно поданному им заявлению".

Другим указом замглавы ОГА Петр Добромильский был назначен временно исполняющим обязанности председателя облгосадминистрации.

Полосков 18 ноября написал в Facebook, что в отставку подал не только он сам, но и три его заместителя.

"Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное – мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении", – заявил Полосков и отметил трех своих заместителей: Мирослава Билецкого, Игоря Шинкарюка и Иштвана Петрушку.

Причины увольнения он не назвал.