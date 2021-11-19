Президент уволил Полоскова с должности главы Закарпатской облгосадминистрации. С ним ушли еще три заместителя

В указе говорится, что Полоскова уволили, "согласно поданному им заявлению".
Другим указом замглавы ОГА Петр Добромильский был назначен временно исполняющим обязанности председателя облгосадминистрации.
Полосков 18 ноября написал в Facebook, что в отставку подал не только он сам, но и три его заместителя.
"Изменения в жизни каждого из нас неизбежны. Главное – мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении", – заявил Полосков и отметил трех своих заместителей: Мирослава Билецкого, Игоря Шинкарюка и Иштвана Петрушку.
Причины увольнения он не назвал.
Полосков родился в 1968 году, окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании "Шато Чизай".
Был назначен главой Закарпатской областной государственной администрации в декабре 2020 года.
15 ноября 2021 года депутаты Закарпатского облсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, представляющего партию "Слуга народа".