Кабмин Украины ликвидирует инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков

Полномочия и функции, которые сейчас есть у инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, намерены передать Госслужбе морского и речного транспорта.

Инспекция была создана в июле 2001 года Фото: itcs.net.ua

19 августа Кабинет Министров Украины ликвидировал инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков, сообщил после заседания Кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы эту надстройку, заскорузлую структуру решили ликвидировать и на протяжении трех месяцев должны передать все эти полномочия и функции морской и речной администрации (Государственная служба морского и речного транспорта. – "ГОРДОН") без лишних расходов из бюджета... Сдача экзаменов станет прозрачной без лишних движений, без лишних учреждений, в которые нужно обращаться, подавать документы", – сказал министр.

По его словам, моряки будут использовать свои электронные кабинеты и другие электронные сервисы, а "экзамены будут сдаваться в прозрачных экзаменационных классах при морской администрации".

"Меньше чиновников – больше цифрового взаимодействия", – объяснил Криклий.

Инспекция была создана в июле 2001 года.

Украина присоединилась к Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года в 1996 году.