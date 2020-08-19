Кабмин Украины ликвидирует инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков

19 августа Кабинет Министров Украины ликвидировал инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков, сообщил после заседания Кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы эту надстройку, заскорузлую структуру решили ликвидировать и на протяжении трех месяцев должны передать все эти полномочия и функции морской и речной администрации (Государственная служба морского и речного транспорта. – "ГОРДОН") без лишних расходов из бюджета... Сдача экзаменов станет прозрачной без лишних движений, без лишних учреждений, в которые нужно обращаться, подавать документы", – сказал министр.
По его словам, моряки будут использовать свои электронные кабинеты и другие электронные сервисы, а "экзамены будут сдаваться в прозрачных экзаменационных классах при морской администрации".
"Меньше чиновников – больше цифрового взаимодействия", – объяснил Криклий.
Инспекция была создана в июле 2001 года.
Украина присоединилась к Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года в 1996 году.