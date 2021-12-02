Кабмин Украины назначил госсекретаря Министерства окружающей среды, а также врио главы Госэкоинспекции Украины

Также временно исполнять обязанности заместителей председателя Государственной налоговой службы (ГНС) назначили Владислава Бугасова и Романа Афонова.
Полноценно назначены на должности такие кадры:
- Евдокию Яровую назначили государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Анатолия Вовнюка – заместителем главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ивана Рудого – председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;
- Елену Водолажко, Татьяну Кириенко, Христину Дутку, Алексея Ботезата – членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Уволены с должностей:
- замминистра энергетики Максим Немчинов;
- первый замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий;
- замглавы ГНС Наталья Калениченко;
- замглавы Государственной инспекции ядерного регулирования Руслан Трипайло;
- первый замглавы ГНС Наталья Рубан;
- первый замглавы Государственного агентства Украины по вопросам кино Юлия Шевчук;
- замглавы Госкино Сергей Стороженко;
- замглавы Государственного агентства водных ресурсов Татьяна Базанова;
- замглавы Государственной службы экспортного контроля Сергей Сирык;
- замглавы Госпродпотребнадзора Андрей Лордкипанидзе;
- замглавы Государственной фискальной службы Игорь Орленко;
- замглавы Государственной казначейской службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Кузнецов;
- член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетьман.
Контекст:
3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности главы Госэкоинспекции, а также его зама Виктора Канцурака.
4 ноября правительство назначило временным исполняющим обязанности главы экологической инспекции первого заместитель главы ведомства Дмитрия Зарубу.