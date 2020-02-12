Кабмин Украины откроет доступ к реестрам органической продукции

Потребители натуральной продукции с помощью смартфона смогут получать доступ к расширенной достоверной информации о производителе, органах сертификации и наличии органических семян и посадочного материала, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы открываем все больше и больше информации для граждан Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины откроет доступ к реестрам органической продукции. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы открываем все больше и больше информации для граждан. Отныне люди с смартфона смогут проверить подлинность продукта. Часто под видом органической продукции населению могут предлагать товары низкого качества, но за высокую цену. Для того чтобы этих манипуляций не было, мы создали возможность, чтобы в сети интернет можно было это проверить", – сказал он.

Гончарук добавил, что этот сервис заработает в скором времени, но все необходимые решения уже приняты.

В Telegram премьер-министр добавил, что потребители натуральной продукции получат доступ к расширенной достоверной информации о производителе, органах сертификации и наличии органических семян и посадочного материала.