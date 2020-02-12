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Кабинет Министров Украины создал Долговое агентство

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, созданное Долговое агентство будет заниматься эффективным погашением государственных заимствований.

Гончарук объяснил, что такая модель работает в других странах
Гончарук объяснил, что такая модель работает в других странах
Фото: kmu.gov.ua

12 февраля Кабинет Министров Украины принял решение создать Долговое агентство. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Только за 2019 год успешная реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", – написал он.

Премьер-министр отметил, что создание Долгового агентства – это "необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов".

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", – подчеркнул Гончарук.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что по внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, госдолг Украины, выплаты, расходы, Алексей Гончарук, Кабмин, Долговое агентство
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