Гончарук: Украина рассчитывает на серьезный прогресс в переговорах по "промышленному безвизу" в 2020 году

"Промышленный безвиз" с Евросоюзом является приоритетом для украинского правительства, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы с еврокомиссаром поговорили о том, чтобы ускорить получение Украиной "промышленного безвиза" Фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает на существенный прогресс в переговорах по "промышленному безвизу" в 2020 году. Об этом на брифинге в Киеве 11 февраля после встречи с еврокомиссаром Оливером Варгейи сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы поговорили о том, чтобы ускорить получение Украиной "промышленного безвиза", то есть о том, чтобы для наших компаний промышленных, которые торгуют товарами непищевой группы, были более доступными европейские рынки. Для нас "промышленный безвиз" с ЕС является важным приоритетом. Мы рассчитываем на серьезный прогресс в этом году и на подписание [соглашения] в ближайшие годы", – сказал глава правительства.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции или так называемого промышленного безвиза.

В начале января 2020 года Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения.

Премьер-министр Алексей Гончарук 29 января заявлял, что Украина полностью выполнила свое "домашнее задание" для начала переговоров по "промышленному безвизу".