Кабмин упростит обмен информацией между бизнесом и военкоматами о наемных сотрудниках – Дубилет

Украинское правительство предлагает добавить в электронную форму налоговой отчетности для украинских бизнесменов информацию о военных билетах сотрудников, заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

Дубилет: Правительство составляет план внедрения проекта и рассчитывает на его запуск уже в 2020 году Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Правительство упростит обмен информацией между бизнесом и военкоматами о наемных сотрудниках, заявил 20 января в Telegram министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы нашли, как мне кажется, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов по поводу лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме", – написал Дубилет.

Он добавил, что правительство запускает "проект из двух частей".

"Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы. Мне эта идея нравится тем, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами. И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать в военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное: сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", – продолжил министр.

По его словам, правительство составляет план внедрения проекта и рассчитывает на его запуск уже в 2020 году.