Кабмин утвердил кандидатуру бизнесмена Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА

Предприниматель Валерий Мищенко, кандидатуру которого правительство утвердило на пост главы Кировоградской облгосадминистрации, сказал, что передаст бизнес сыну, чтобы избежать конфликта интересов.

С Мищенко проводили собеседование на заседании Кабмина Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 5 августа согласовал кандидатуру бизнесмена Валерия Мищенко на пост главы Кировоградской облгосадминистрации. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.

Мищенко заявил, что он аграрий, занимается предпринимательской деятельностью.

Говоря о возможных первых шагах на должности, кандидат сказал, что нужно "разобраться в работе, которая была сделана, сделать анализ, выводы и согласно этому работать дальше".

"В первую очередь надо разобраться с финансовыми потоками – куда они идут и насколько эффективно используются", – добавил он.

Мищенко также заявил, что после вступления в должность передаст бизнес сыну, чтобы избежать конфликта интересов.

Предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь был уволен 28 июня после задержания по подозрению в получении взятки.