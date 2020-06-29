Суд арестовал сообщника главы Кировоградской ОГА

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда Украины, руководитель патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергей Шевченко может выйти под залог в размере 5 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения руководителю патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергею Шевченко в виде ареста на два месяца. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что чиновник был арестован с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

Таким образом, судья частично удовлетворил ходатайство обвинения. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил, чтобы залог для Шевченко был установлен в размере 8 млн грн.

"Выбрать подозреваемому Шевченко Сергею Сергеевичу 20 января 1995 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 23 августа. Определить подозреваемому залог в 2500 размеров прожиточного минимума, что составляет 5 670 500 грн", – говорится в постановлении судьи.

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

Как сообщили местные СМИ, 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Сегодня руководителю Кировоградской ОГА и его пособнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит Балоня.

Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.