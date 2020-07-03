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За бывшего главу Кировоградской ОГА внесли 10 млн грн залога

Экс-глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь и глава патронатной службы ОГА Сергей Шевченко, которых подозревают в вымогательстве, выйдут из СИЗО.

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28 июня Балоня уволили с поста главы Кировоградской ОГА
28 июня Балоня уволили с поста главы Кировоградской ОГА
Фото: kr-admin.gov.ua

За экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня, который подозревается в вымогательстве, внесли залог в 10,1 млн грн. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Сегодня залог за экс-главу Кировоградской области был внесен в полном объеме", – сообщила она.

Чемерис также уточнила, что накануне был внесен залог в 5 млн грн за другого фигуранта этого производства – главу патронатной службы ОГА Сергея Шевченко.

Балонь и Шевченко были задержаны 25 июня при получении части незаконного вознаграждения. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, по данным Национального антикоррупционного бюро, составляет 1,8 млн грн.

Балоня задержали, суд назначил ему залог в 10 млн грн. Шевченко также был взят под стражу. Ему назначили залог в размере 5 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности. 28 июня Балонь был уволен.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.

Теги: СИЗО, залог, вымогательство, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь
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