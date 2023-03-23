Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрпошти"

На конкурс в набсовет "Укрпошти" подал документы 131 человек Фото: depositphotos.com

В наблюдательный совет вошли:

Абдрасилов Ринат (Кыргызстан, старший партнер британской Cambridge Management Consulting);

Карновски Якуб (Польша, опыт работы в наблюдательных советах "Укрпошти" и "Укрзалізниці");

Кэррол Гери Джон (Великобритания, почтовый бизнес);

Малинская Елена (Украина, стратегический менеджмент и банковское дело);

Митюков Игорь Александрович (Украина, экс-замглавы НБУ, экс-министр финансов);

Бернацкая Наталья (представительница Украины, профессор хозяйственного и трудового права, экс-замминистра юстиции);

Прасолова Кристина ( представительница Украины, экс-замминистра экономики).

Среди ключевых требований к кандидатам были опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций.

"Этот наблюдательный совет должен стать толчком для развития компании, привлечения новых инвестиций и воплощения современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора", – подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что в новый состав набсовета "Укрпошти" вошли большинство украинцев, и, как ожидается, он будет отличаться лучшей осведомленностью в реалиях украинской экономики. При этом иностранцы должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.

В министерстве добавили, что на конкурс в набсовет подали документы 131 человек. На финальной стадии отбора на семь должностей номинационный комитет заслушал 18 претендентов из короткого списка.