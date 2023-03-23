Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрпошти"

В наблюдательный совет вошли:
Среди ключевых требований к кандидатам были опыт работы в наблюдательных советах крупных компаний, управленческий опыт в банковской/финансовой, логистической и сфере почтовой связи, международной и инвестиционной деятельности, опыт цифровых и стратегических трансформаций.
"Этот наблюдательный совет должен стать толчком для развития компании, привлечения новых инвестиций и воплощения современных сервисов. Мы ожидаем, что новые специалисты усилят команду государственного почтового оператора", – подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила, что в новый состав набсовета "Укрпошти" вошли большинство украинцев, и, как ожидается, он будет отличаться лучшей осведомленностью в реалиях украинской экономики. При этом иностранцы должны воплощать европейский опыт трансформаций аналогичных организаций, а также внедрять новейшие инструменты развития бизнеса в сфере цифровизации и банковского дела.
В министерстве добавили, что на конкурс в набсовет подали документы 131 человек. На финальной стадии отбора на семь должностей номинационный комитет заслушал 18 претендентов из короткого списка.