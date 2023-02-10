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Избран председатель нового наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України"

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В конце января Кабмин избрал наблюдательный совет "Нафтогазу"
В конце января Кабмин избрал наблюдательный совет "Нафтогазу"
Фото: depositphotos.com

Новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" 10 февраля избрал своим главой Энтони Марино (США/Канада), президента энергетической компании Tenaz Energy. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогазу".

В пресс-службе отметили, что у Марино – 38-летний опыт работы в нефтегазовой сфере.

В течение 2002–2020 годов он работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций. Занимал должности исполнительного директора, президента и CEO международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy. Сейчас управляет компанией Tenaz Energy.

Глава правления "Нафтогазу" Алексей Чернышов сообщил в Facebook, что пригласил Марино в ближайшее время лично посетить Киев.

"Восстановление работы наблюдательного совета "Нафтогазу" в то время, когда украинская энергетическая система преодолевает испытания из-за полномасштабной войны, чрезвычайно важно. Верю, что мы достойно справимся со всеми вызовами вместе", – написал Чернышов.

https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid0XckDDDjTdVLGqnDUeHLuQwjBMEefRiXw6WyiUXpgU4otX5gn9nbUL6h4raFbNx5vl

Контекст:

С учетом инициативы новоназначенного главы правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, Кабмин в начале ноября 2022 года поручил начать новый конкурс по избранию и назначению членов наблюдательного совета в НАК.

Минэкономики 8 декабря объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов набсовета "Нафтогазу".

24 января Кабмин избрал наблюдательный совет "Нафтогазу", который должен обеспечить прозрачность и контроль за работой компании.

Теги: НАК Нафтогаз, набсовет, Алексей Чернышов, Энтони Марино
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