Избран председатель нового наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України"

В пресс-службе отметили, что у Марино – 38-летний опыт работы в нефтегазовой сфере.
В течение 2002–2020 годов он работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций. Занимал должности исполнительного директора, президента и CEO международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy. Сейчас управляет компанией Tenaz Energy.
Глава правления "Нафтогазу" Алексей Чернышов сообщил в Facebook, что пригласил Марино в ближайшее время лично посетить Киев.
"Восстановление работы наблюдательного совета "Нафтогазу" в то время, когда украинская энергетическая система преодолевает испытания из-за полномасштабной войны, чрезвычайно важно. Верю, что мы достойно справимся со всеми вызовами вместе", – написал Чернышов.
С учетом инициативы новоназначенного главы правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, Кабмин в начале ноября 2022 года поручил начать новый конкурс по избранию и назначению членов наблюдательного совета в НАК.
Минэкономики 8 декабря объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов набсовета "Нафтогазу".
24 января Кабмин избрал наблюдательный совет "Нафтогазу", который должен обеспечить прозрачность и контроль за работой компании.