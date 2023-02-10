Избран председатель нового наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України"

В пресс-службе отметили, что у Марино – 38-летний опыт работы в нефтегазовой сфере.

В течение 2002–2020 годов он работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций. Занимал должности исполнительного директора, президента и CEO международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией $4 млрд Vermilion Energy. Сейчас управляет компанией Tenaz Energy.

Глава правления "Нафтогазу" Алексей Чернышов сообщил в Facebook, что пригласил Марино в ближайшее время лично посетить Киев.

"Восстановление работы наблюдательного совета "Нафтогазу" в то время, когда украинская энергетическая система преодолевает испытания из-за полномасштабной войны, чрезвычайно важно. Верю, что мы достойно справимся со всеми вызовами вместе", – написал Чернышов.