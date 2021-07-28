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Кабмин заявил о планах улучшить условия пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму

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Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины планирует улучшить условия пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, а также с аннексированным Крымом. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседания правительства 28 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава правительства рассказал, что сейчас при пересечении линии разграничения украинцы, в том числе пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должны проходить пешком достаточно большие расстояния.

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить украинцев бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Теги: Крым, Кабинет Министров, Донбасс, агрессия, боевики, украинцы, перевозки, Денис Шмыгаль
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