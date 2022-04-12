Как усилить международную поддержку Украины и санкции против РФ? 12 апреля пройдет онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:
- Как следует усилить международную поддержку героической борьбы украинцев за свободу, суверенитет и территориальную целостность?
- Какие возможны сценарии развития событий в близкой и среднесрочной перспективе?
- Как усилить санкции против России и не допустить нарушений санкционного режима? Как может развиваться ситуация в России?
Участники встречи:
- Дэвид Петреус, генерал США в отставке, директор ЦРУ (2011–2012), командующий Центральным командованием США (2008–2010), бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане;
- Дэниел Фрид, посол, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016), председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Трансляция дискуссии начнется в 20.00 в YouTube, а также на сайте и в Facebook – на странице Киевского форума по безопасности и на странице в Facebook Яценюка.
ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube