Как усилить международную поддержку Украины и санкции против РФ? 12 апреля пройдет онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

В рамках дискуссии обсудят следующие вопросы:

Как следует усилить международную поддержку героической борьбы украинцев за свободу, суверенитет и территориальную целостность?

Какие возможны сценарии развития событий в близкой и среднесрочной перспективе?

Как усилить санкции против России и не допустить нарушений санкционного режима? Как может развиваться ситуация в России?

Участники встречи:

Дэвид Петреус, генерал США в отставке, директор ЦРУ (2011–2012), командующий Центральным командованием США (2008–2010), бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане;

Дэниел Фрид, посол, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016), председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Трансляция дискуссии начнется в 20.00 в YouTube, а также на сайте и в Facebook – на странице Киевского форума по безопасности и на странице в Facebook Яценюка.

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