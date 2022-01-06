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Глобальная экономика, мир культуры и технологий в 2022 году. НВ в соавторстве с The Economist представил спецвыпуск "Світ попереду"

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Много внимания спикеры уделили технологиям и инновациям
Много внимания спикеры уделили технологиям и инновациям
Фото: kmu.gov.ua

Журналисты украинского журнала НВ и британского The Economist подготовили пятый спецвыпуск "Світ попереду". Он состоит из 220 страниц и поделен на две части: общемировую с прогнозами экспертов The Economist и украинскую с авторскими колонками лидеров мнений.

"Впервые этот выпуск, который теперь называется "Світ попереду", выйдет на украинском. В нем мы и наши британские коллеги собрали руководителей государств и больших компаний, чтобы обсудить, какими в следующем году будут глобальная экономика, мир культуры и технологий. Среди них и президент Украины, чья колонка открывает украинскую часть этого проекта", – отметил главный редактор журнала НВ Виталий Сыч, который представил спецпроект 16 декабря.

Эксперты высказали свои прогнозы в разных сферах – здравоохранении, науке, туризме, культуре. Президент Украины Владимир Зеленский написал, что 2022 год для Украины будет решающим. Глава государства убежден, что судьба страны зависит от успеха реформ и вакцинации от COVID-19.

"Общества, которые отстают в вакцинации, будут отставать и в экономическом развитии", – приводит цитату Зеленского агентство "РБК-Украина", журналисты которого ознакомились с полной версией выпуска.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает первостепенной задачей сдержать еще одно вторжение России.

"Украинский народ сплочен в борьбе с Россией как никогда", – заявил Тейлор.

Агентство отмечает, что много внимания спикеры уделили технологиям и инновациям.

"Украинский IT-сектор имеет огромный потенциал для развития. Украина может стать самым большим IT-хабом в Восточной Европе, где будут создаваться продукты, которые будут менять мир", – отметил вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив убежден, что Украина получит шанс наконец перестать зависеть от плодородия почв благодаря подготовленным кадрам, проектам мирового уровня, ведущим финансовым сервисам, а также постепенной диджитализации промышленности вместе со здоровым трудоголизмом. "Дарница" все годы существования спецпроекта выступает его главным партнером. 

"Подпитанная инновациями, растет эффективность традиционных индустрий. Вспомню близкую мне фармацевтическую отрасль, которая борется за право поставлять в Евросоюз недорогие лекарства. Более того, Украина готова создать антикоронавирусный хаб, который сможет в будущем обеспечить весь регион вакцинами и препаратами от COVID-19", – написал Шимкив.

В британской части спецпроекта эксперты тоже много внимания уделили COVID-19 и мировому энергетическому кризису, противостоянию между США и Китаем, политической ситуации в США и ее влиянию на мир, перечислило "РБК-Украина".

"Эта страна еще много лет будет оставаться большим государством, но насколько она будет влиятельной, зависит не от ее внешней политики, а от ее способности решать собственные внутренние проблемы", – отметил известный американский философ, политический экономист и публицист, а также старший научный сотрудник Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Теги: Великобритания, экономика, промышленность, культура, реформы, Виталий Сыч, посол США, Дмитрий Шимкив, технологии, прогноз, Владимир Зеленский, The Economist, финансы, Уильям Тейлор, инновации, Фрэнсис Фукуяма, Михаил Федоров, диджитализация, здравоохранение, Darnitsa Group
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